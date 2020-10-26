На очередной матч самого престижного еврокубка "бело-синие" отправляются в ослабленном составе.

Как известно, в среду, 28 октября, Динамо на выезде проведет поединок второго тура Лиги чемпионов против венгерского Ференцвароша.

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Перед еврокубковым матчем игроки и тренеры киевского клуба прошли обязательный анализ на коронавирус, после которого положительные тесты были обнаружены у трех человек – двух футболистов и одного тренера команды, сообщает издание Meta Ratings.

Таким образом, не примут участие в матче с командой Реброва и отправятся на самоизоляцию голкипер Динамо Георгий Бущан, защитник Виталий Миколенко и тренер по физподготовке Виталий Кулыба.

Напомним, после 1-го тура Динамо в группе G Лиги чемпионов занимает третье место. Лидируют в квартете Барселона и Ювентус, Ференцварош – последний.

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