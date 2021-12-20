Дженоа в пятницу проиграла очередной матч Серии А. Команда Шевченко без шансов влетела Лацио. Сиригу пропустил 3 гола, но затем получил еще худшие новости. Во время матча в квартиру вратаря проникли преступники, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сиригу ограбила известная банда "Акробаты", которая обрабатывает дома, залезая снаружи по трубам в окна. Когда сработала сигнализация, к дому выехала полиция, но уже зафиксировала только факт ограбления. "Акробаты" вынесли золотые и серебряные украшения.

Этот уик-энд вообще стал ужасающим для итальянских футболистов. Преступники также ограбили игрока Наполи Адама Унаса и бывшего форварда Удинезе Антонио Ди Натале.

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