Дженоа в п'ятницю програла черговий матч Серії А. Команда Шевченка без шансів влетіла Лаціо. Сірігу пропустив 3 голи, але потім отримав ще гірші новини. Під час матчу до помешкання воротаря проникли злочинці, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Сірігу пограбувала відома банда "Акробати", яка обчищає будинки, залазячи ззовні по трубах у вікна. Коли спрацювала сигналізація, до будинку виїхала поліція, але вже зафіксувала лише факт пограбування. "Акробати" винесли золоті та срібні прикраси.

Цей вікенд взагалі став жахливим в для італійських футболістів. Злочинці також пограбували гравця Наполі Адама Унаса та колишнього форварда Удінезе Антоніо Ді Натале.

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