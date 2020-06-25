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Синдром Балотелли: президент колумбийского клуба не смог надеть маску на презентации новичка – курьезное видео

19:30 - Читати українською
Синдром Балотелли: президент колумбийского клуба не смог надеть маску на презентации новичка – курьезное видео
Толима / Твиттер ФК Толима

Во время пандемии коронавируса важным элементом внешнего вида стала защитная маска. Однако не все умеют использовать ее по назначению.

Курьезный случай произошел на одной из пресс-конференций в Колумбии. Президент местной команды Толима в прямом эфире клубного телеканала представлял очередного новичка.

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Пока футболист благодарил свою новую команду и выражал восхищение возможностью выступать в футболке Толимы, президент команды безрезультатно пытался надеть маску, чтобы соответствовать медицинскому протоколу в связи с пандемией COVID-19. В конце концов, смеясь над собственной неуклюжестью, он сдался и остался сидеть без маски.

Напомним, в свое время подобные трудности возникли у Марио Балотелли – одиозный форвард сборной Италии не сумел самостоятельно надеть манишку.

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