Синдром Балотеллі: президент колумбійського клубу не зміг вдягнути маску на презентації новачка – курйозне відео

Під час пандемії коронавірусу важливим елементом зовнішнього вигляду стала захисна маска. Однак не всі вміють використовувати її за призначенням.

Курйозний випадок трапився на одній з прес-конференцій у Колумбії. Президент місцевої команди Толіма у прямому ефірі клубного телеканалу презентував чергового новачка.

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Поки футболіст дякував своїй новій команді і висловлював захоплення можливістю виступати у футболці Толіми, очільник команди безрезультатно намагався вдягнути маску, аби відповідати медичному протоколу у зв'язку з пандемією COVID-19. Зрештою, сміючись над власною незграбністю, він здався і залишився сидіти без маски.

Нагадаємо, свого часу подібні труднощі виникли у Маріо Балотеллі – одіозний форвард збірної Італії не зумів самостійно вдягнути манішку.

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