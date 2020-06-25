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Синдром Балотеллі: президент колумбійського клубу не зміг вдягнути маску на презентації новачка – курйозне відео

19:30 - Читать на русском
Синдром Балотеллі: президент колумбійського клубу не зміг вдягнути маску на презентації новачка – курйозне відео
Толіма / Твіттер ФК Толіма

Під час пандемії коронавірусу важливим елементом зовнішнього вигляду стала захисна маска. Однак не всі вміють використовувати її за призначенням.

Курйозний випадок трапився на одній з прес-конференцій у Колумбії. Президент місцевої команди Толіма у прямому ефірі клубного телеканалу презентував чергового новачка.

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Поки футболіст дякував своїй новій команді і висловлював захоплення можливістю виступати у футболці Толіми, очільник команди безрезультатно намагався вдягнути маску, аби відповідати медичному протоколу у зв'язку з пандемією COVID-19. Зрештою, сміючись над власною незграбністю, він здався і залишився сидіти без маски.

Нагадаємо, свого часу подібні труднощі виникли у Маріо Балотеллі – одіозний форвард збірної Італії не зумів самостійно вдягнути манішку.

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Теги
Відеоновини футбольні курйози Світ Колумбія Колумбія коронавірус
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