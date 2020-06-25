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Игрок Интера невероятным образом не попал в пустые ворота и помешал команде победить – видео эпичного курьеза

18:34 - Читати українською
Игрок Интера невероятным образом не попал в пустые ворота и помешал команде победить – видео эпичного курьеза
Роберто Гальярдини / Фото из открытых источников

Полузащитник миланского Интера Роберто Гальярдини в матче против Сассуоло (3:3) допустил зверский промах с ближней дистанции.

41’ Ромелу Лукаку
45+1’ Кристиано Бираги
86’ Борха Валеро
90+3’ Милан Шкриняр
 
Франческо Капуто 4’
Доменико Берарди 81’
Джанджакомо Маньяни 89’
4’ Франческо Капуто
41’ Ромелу Лукаку
45+1’ Кристиано Бираги
81’ Доменико Берарди
86’ Борха Валеро
89’ Джанджакомо Маньяни
90+3’ Милан Шкриняр

В рамках 27-го тура Серии А Интер довольно неожиданно потерял очки на своем поле. В поединке против Сассуоло подопечные Антонио Конте пропустили первыми, а затем отыгравшись и выйдя вперед, упустили победу на последних минутах матча.

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Курьезный момент произошел на 64-й минуте при счете 2:1 в пользу хозяев. Во время очередной атаки Лаутаро Мартинес раскачал защитника на фланге и прострелил на Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард пробил, голкипер гостей отбил круглого перед собой, а на добивании первым оказался Роберто Гальярдини. Полузащитнику "нерадзурри" оставалось лишь попасть в пустые ворота, но он каким-то чудом умудрился пробить в перекладину.

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Теги
футбольные курьёзы Видеоновости Лаутаро Лаутаро Мартинес Интер - Сассуоло Ромелу Ромелу Лукаку Роберто Роберто Гальярдини Интер Интер Сассуоло Сассуоло Италия
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