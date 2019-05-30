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Тысячи пустых мест, ужасные условия для фанов и специфическая картинка: почему сеть критикует финал Лиги Европы в Баку

14:24 143 Читати українською
Тысячи пустых мест, ужасные условия для фанов и специфическая картинка: почему сеть критикует финал Лиги Европы в Баку
Баку не зумів заповнити стадіон на фіналі

Челси и Арсенал сыграли в одном из самых ненавистных среди болельщиков финалов еврокубка.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

Выбор столицы Азербайджана как места проведения решающего матча Лиги Европы 2018/19 был достаточно рискованным шагом со стороны УЕФА, который стремится расширять собственную географию на Восток. Худшие опасения подтвердились еще за несколько недель до финала, когда стало известно, что на Олимпийском стадионе в Баку сойдутся два лондонских клуба. Фанаты обеих команд столкнулись с огромным количеством проблем, массово отказываясь от изнурительного и дорогостоящего перелета.

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УЕФА выделил поклонникам обеих команд по 6 тысяч билетов, однако как Челси, так и Арсенал не смогли реализовать даже такой скудной по сегодняшним меркам квоты. "Пенсионеры" раскупили чуть более 2 тысяч пропусков, а "пушкари" – 3,5.

Челсі – Арсенал – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Таким образом, арена, которая способна разместить 70-тысяч зрителей, не досчиталась около 18-и (!) тысяч фанов. Фото с пустыми стульями мгновенно заполонили соцсети, которые осудили лондонское дерби на Закавказье.

Экс-хавбек Челси и Арсенала Сеск Фабрегас, который работал экспертом в Баку, также поддержал массовое возмущение болельщиков: "Футболисты приходят и уходят, а фанаты – остаются навсегда. Многие мои друзья хотели попасть на финал, но не могли себе этого позволить. Логическим местом проведения такого поединка были бы Уэмбли или Олд Траффорд. Сначала нужно думать о фанах".

Перед игрой президент УЕФА Александр Чеферин выразил удивление поведением британских фанатов, которые возвращали билеты из-за проблем с логистикой и безумными затратами на перелет: "Если честно, то я не понимаю претензий, не вижу никаких проблем. Конечно, болельщикам легче приобрести билеты и забронировать гостиницы в Лондоне и Риме, чем в Баку или Бильбао. Но это не значит, что мы не должны проводить матчи в этих городах".

Однако реальность оказалась более мрачной, чем оптимистичные заявления руководства УЕФА. Огромное количество пустых мест стало приговором для чиновников Союза со штаб-квартирой в Ньоне. Возможно, после азербайджанского прецедента там начнут более тщательно оценивать возможные риски.

Место проведения оказалось не единственной проблемой финала в Баку. Организаторам также досталось за сам стадион, который не относится к сугубо футбольным сооружениям. Из-за наличия легкоатлетических дорожек просмотр игры для многих болельщиков превратился на сложное испытание. Многие зрители после матча жалели, что не захватили с собой бинокли.

Картинка трансляции также вызвала немало нареканий в сети, которой миниатюрные игроки на огромной поляне напомнили старенькие добрые футбольные симуляторы.

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