Тысячи пустых мест, ужасные условия для фанов и специфическая картинка: почему сеть критикует финал Лиги Европы в Баку

Выбор столицы Азербайджана как места проведения решающего матча Лиги Европы 2018/19 был достаточно рискованным шагом со стороны УЕФА, который стремится расширять собственную географию на Восток. Худшие опасения подтвердились еще за несколько недель до финала, когда стало известно, что на Олимпийском стадионе в Баку сойдутся два лондонских клуба. Фанаты обеих команд столкнулись с огромным количеством проблем, массово отказываясь от изнурительного и дорогостоящего перелета.

УЕФА выделил поклонникам обеих команд по 6 тысяч билетов, однако как Челси, так и Арсенал не смогли реализовать даже такой скудной по сегодняшним меркам квоты. "Пенсионеры" раскупили чуть более 2 тысяч пропусков, а "пушкари" – 3,5.

Челсі – Арсенал – 4:1 – відео голів та огляд матчу



A European final between two English teams in Baku is a real test of the global brand that is the Premier League.



Looks like it's failed miserably.



Don't ever quote me your number of social followers again EPL fanboys. pic.twitter.com/yxq2XK583P — Celtic F1rst (@CelticF1rst) 29 травня 2019 р.рен

Таким образом, арена, которая способна разместить 70-тысяч зрителей, не досчиталась около 18-и (!) тысяч фанов. Фото с пустыми стульями мгновенно заполонили соцсети, которые осудили лондонское дерби на Закавказье.

Sad to see so many empty seats in a major final. Odd to play the final in a place like Baku. Doesn’t look good, UEFA. pic.twitter.com/hePN43KHyL — The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) 29 травня 2019 р.

Экс-хавбек Челси и Арсенала Сеск Фабрегас, который работал экспертом в Баку, также поддержал массовое возмущение болельщиков: "Футболисты приходят и уходят, а фанаты – остаются навсегда. Многие мои друзья хотели попасть на финал, но не могли себе этого позволить. Логическим местом проведения такого поединка были бы Уэмбли или Олд Траффорд. Сначала нужно думать о фанах".

'It's sad to see a dull atmosphere at such a big final'



Cesc Fabregas criticises decision to hold Europa League final in Baku with thousands of seats left empty for clash between Chelsea and Arsenalhttps://t.co/mt34kdylq2 pic.twitter.com/hFCm6itysS — MailOnline Sport (@MailSport) 29 травня 2019 р.

Перед игрой президент УЕФА Александр Чеферин выразил удивление поведением британских фанатов, которые возвращали билеты из-за проблем с логистикой и безумными затратами на перелет: "Если честно, то я не понимаю претензий, не вижу никаких проблем. Конечно, болельщикам легче приобрести билеты и забронировать гостиницы в Лондоне и Риме, чем в Баку или Бильбао. Но это не значит, что мы не должны проводить матчи в этих городах".

Однако реальность оказалась более мрачной, чем оптимистичные заявления руководства УЕФА. Огромное количество пустых мест стало приговором для чиновников Союза со штаб-квартирой в Ньоне. Возможно, после азербайджанского прецедента там начнут более тщательно оценивать возможные риски.

Not what you expect to see at a European final...



Plenty of empty seats in Baku. pic.twitter.com/7WktBfqADf — Squawka News (@SquawkaNews) 29 травня 2019 р.

Thousands of empty seats in Arsenal and Chelsea ends as fans struggle to get to Baku for Europa League final https://t.co/bO4wDqZwfH — The Sun Football (@TheSunFootball) 29 травня 2019 р.

Место проведения оказалось не единственной проблемой финала в Баку. Организаторам также досталось за сам стадион, который не относится к сугубо футбольным сооружениям. Из-за наличия легкоатлетических дорожек просмотр игры для многих болельщиков превратился на сложное испытание. Многие зрители после матча жалели, что не захватили с собой бинокли.

Already ridiculous this final is being staged in Baku, but for fans to then have a view like this miles from the pitch is shameful. UEFA are actively mocking these fans... pic.twitter.com/MyQVGWfPT5 — Sam Pilger (@sampilger) 29 травня 2019 р.

Картинка трансляции также вызвала немало нареканий в сети, которой миниатюрные игроки на огромной поляне напомнили старенькие добрые футбольные симуляторы.

Honestly surprised UEFA didn't opt for this TV camera angle given the amount of empty seats in the stadium. #UELFinal pic.twitter.com/d1fSZK94jO — FootballJOE (@FootballJOE) 29 травня 2019 р.

