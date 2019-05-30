Тысячи пустых мест, ужасные условия для фанов и специфическая картинка: почему сеть критикует финал Лиги Европы в Баку

Челси и Арсенал сыграли в одном из самых ненавистных среди болельщиков финалов еврокубка.
Выбор столицы Азербайджана как места проведения решающего матча Лиги Европы 2018/19 был достаточно рискованным шагом со стороны УЕФА, который стремится расширять собственную географию на Восток. Худшие опасения подтвердились еще за несколько недель до финала, когда стало известно, что на Олимпийском стадионе в Баку сойдутся два лондонских клуба. Фанаты обеих команд столкнулись с огромным количеством проблем, массово отказываясь от изнурительного и дорогостоящего перелета.
Челси – Арсенал в финале Лиги Европы: Азар красиво прощается, Сарри закрывает рты, Жиру дает урок Ляказетту и Обамеянгу
УЕФА выделил поклонникам обеих команд по 6 тысяч билетов, однако как Челси, так и Арсенал не смогли реализовать даже такой скудной по сегодняшним меркам квоты. "Пенсионеры" раскупили чуть более 2 тысяч пропусков, а "пушкари" – 3,5.
Челсі – Арсенал – 4:1 – відео голів та огляд матчу
Таким образом, арена, которая способна разместить 70-тысяч зрителей, не досчиталась около 18-и (!) тысяч фанов. Фото с пустыми стульями мгновенно заполонили соцсети, которые осудили лондонское дерби на Закавказье.
Экс-хавбек Челси и Арсенала Сеск Фабрегас, который работал экспертом в Баку, также поддержал массовое возмущение болельщиков: "Футболисты приходят и уходят, а фанаты – остаются навсегда. Многие мои друзья хотели попасть на финал, но не могли себе этого позволить. Логическим местом проведения такого поединка были бы Уэмбли или Олд Траффорд. Сначала нужно думать о фанах".
Перед игрой президент УЕФА Александр Чеферин выразил удивление поведением британских фанатов, которые возвращали билеты из-за проблем с логистикой и безумными затратами на перелет: "Если честно, то я не понимаю претензий, не вижу никаких проблем. Конечно, болельщикам легче приобрести билеты и забронировать гостиницы в Лондоне и Риме, чем в Баку или Бильбао. Но это не значит, что мы не должны проводить матчи в этих городах".
Однако реальность оказалась более мрачной, чем оптимистичные заявления руководства УЕФА. Огромное количество пустых мест стало приговором для чиновников Союза со штаб-квартирой в Ньоне. Возможно, после азербайджанского прецедента там начнут более тщательно оценивать возможные риски.
Место проведения оказалось не единственной проблемой финала в Баку. Организаторам также досталось за сам стадион, который не относится к сугубо футбольным сооружениям. Из-за наличия легкоатлетических дорожек просмотр игры для многих болельщиков превратился на сложное испытание. Многие зрители после матча жалели, что не захватили с собой бинокли.
Картинка трансляции также вызвала немало нареканий в сети, которой миниатюрные игроки на огромной поляне напомнили старенькие добрые футбольные симуляторы.
Золотое прощание Азара", или "Сарри уйдет с высоко поднятой головой". Английские СМИ – о блестящей победе Челси в ЛЕ