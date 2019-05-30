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Символічна збірна сезону Ліги Європи – до складу потрапили 8 гравців Челсі

20:32 223 Читать на русском
Символічна збірна сезону Ліги Європи – до складу потрапили 8 гравців Челсі
Символічна збірна сезону Ліги Європи – до складу потрапили 8 гравців Челсі

УЄФА в своєму твіттері опублікував символічну збірну Ліги Європи сезону 2018/19.

До збірної сезону, яка складається з 18 гравців, потрапили 8 гравців тріумфатора Ліги Європи – Челсі. Айнтрахт представляють 5 виконавців, Арсенал – 3, а Бенфіку – 2.

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Воротарі: Кевін Трапп (Айнтрах), Кепа Аррісабалага (Челсі).

Захисники: Алехандро Грімальдо (Бенфіка), Сеад Колашинац (Арсенал), Лоран Кошельни (Арсенал), Давід Луїс (Челсі), Сесар Аспілікуета (Челсі), Данні Да Коста (Айнтрахт) .

Півзахисники: Хасебе Макото (Айнтрахт), Філіп Костіч (Айнтрахт), Жоржінью (Челсі), Н'Голо Канте (Челсі), Педро (Челсі), Еден Азар (Челсі).

Нападники: П'єр-Емерік Обамеянг (Арсенал), Олів'є Жиру (Челсі), Лука Йовіч (Айнтрахт), Жоау Феліш (Бенфіка).

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