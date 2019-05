Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы 2018/19

Челси и Арсенал сыграли в финальном матче Лиги Европы 2018/19, который приняла столица Азербайджана Баку. Счет и отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Арсенал, начался в 22:00 по киевскому времени. Челси разгромил своего соперника со счетом 4:1. В лагере победителей отличались Жиру, Педро и дважды Азар. "Канониры" ответили мячом престижа Ивоби.

Челси – Арсенал – видео голов и обзор матча

Маурицио Сарри еще ни разу не доходил до финала еврокубка, тогда как Унаи Эмери можно назвать справижним королем Лиги Европы. Ранее баскский специалист трижды подряд выигрывал второй по престижности клубный турнир Старого Света с испанской Севильей (2013/14, 2014/15, 2015/16). На пути к финалу номинальный хозяин Челси не потерпел ни одного поражения, уничтожив, в частности, киевское Динамо на стадии плей-офф. А вот подопечные Эмери неожиданно капитулировали в Борисове и Ренне, но потом без особых проблем организовывали камбэки на Эмирейтс.

Челси – Арсенал: онлайн-трансляция финала Лиги Европы

Генрих Мхитарян пропустил финал в Баку из-за политического конфликта между Арменией и Азербайджаном. Кроме этого, "канониры" не могли рассчитывать на травмированных Рэмзи, Суареса, Бельерина и Холдинга. "Пенсионеры" не досчитались Хадсона-Одой, Лофтус-Чика и Рюдигера, которые также не успели восстановиться. Канте вовремя поставили на ноги – француз вышел со старта.

Команды начали довольно осторожно, а первый опасный момент случился на 9-й минуте вблизи владений Кепы Аррисабалагы. Мейтленд-Найлз мощно прострелил на линию вратарской, испанский кипер Челси отразил сферу перед собой, а Обамеянг метров с 13-и слабо пробил мимо дальней штанги.

Арсенал выглядел интереснее в дебюте встречи и едва не получил право на пенальти, однако итальянец Джанлука Рокки принял весьма спорное решение. Ляказетт, получив передачу из глубины, вырвался на свидание с Кепой, прокинул сферу мимо вратаря и упал на газон после контакта с руками баска. Рефери, посоветовавшись с VAR, решил, что фола не было, хотя повторы заставили сильно усомниться в справедливости такого вердикта. Скандальный инцидент произошел на 18-й минуте.

Команда Эмери продолжала атаковать, заставив Кэпу сильно нервничать. Сначала дальний выстрел Джако приняла на себя перекладина, а затем мяч имел все шансы попасть за шиворот баску после удара Колашинаца, которому помогал рикошет.

Челси активизировался лишь через полчаса игры и потерял два супершанса открыть счет. Эмерсон, поддержав атаку с левого фланга, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол – Чех сыграл надежно. А уже на 39-й минуте голкипер Арсенала только кончиками пальцев достал кожаного после удара Жиру в дальний угол.

Giroud's left-footed low drive from the edge of the area is palmed away by Čech #UELfinal pic.twitter.com/RrEcSl3tnU

Если дебют поединка остался за "пушкарями", то концовку первого тайма гораздо острее провели подопечные Сарри. В итоге команды ушли на перерыв при счете 0:0. Интересно, что только в двух из предыдущих 17-и финалов Лиги Европы на табло "горели нули" по итогам первых 45-и минут.

После перерыва Челси не сбавлял обороты, проведя быстрый гол (49 хв). Эмерсон, словно рукой, выполнил идеальную навесную передачу на Жиру, а француз в падении головой расстрелял ближний угол ворот Чеха – 1:0. К чести француза, он не праздновал гол в ворота своей бывшей команды.

Only Radamel Falcao - who scored 17 goals in 2010/11 and 12 the following season - has more goals in a #UEL campaign than Olivier Giroud's current total of 11. #UELfinal pic.twitter.com/nxvU1f6sKK