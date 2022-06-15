Мертир Таун, выступающий в системе английского футбола, разработал экипировку с упоминаниями об Украине и Донецке.

Валлийский коллектив выпустил новую выездную форму от Joma в цветах дончан. Яркая оранжевая футболка символизирует связь с временно оккупированным Донецком и надеждой на мир в Украине.

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Город Мертир-Тидвилл, где играет команда, имеет связь с нашим государством. В 1870 году оттуда отправился Джон Юз, у него была задача построить металлургический завод, где позже вокруг него была основана Юзовка (нынешний Донецк).

"Наши два региона продолжают совместную промышленную историю. Еще одно сходство между городами – это любовь к футболу. Мы надеемся, что наша новая выездная экипировка станет символом мирного и процветающего будущего Украины", – пишет пресс-служба .

Форма Мертир Тауна содержит надпись Юзовка и год основания города (1869). Кстати, украинский Шахтер на презентацию отреагировал красноречиво.

??? — ФК ШАХТЕР ДОНЕЦК (@FCShakhtar) 14 июня 2022 г.