Симеоне знает, чего не хватает Атлетико для чемпионства – ответ очень прост
Наставник Атлетико Диего Симеоне сохраняет холодную голову, несмотря на лидерство своей команды в чемпионате Испании.
"Можно ли нас считать фаворитами чемпионской гонки? Вы меня уже знаете, я буду повторять то, что думаю. Для нас важна каждая следующая игра.
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Все складывается очень хорошо, но мы должны качественно выступить в следующем туре против Хетафе. Все хорошо, но нужно быть готовым к этому матчу. Чего нам не хватает для чемпионства? 25 матчей, которые еще не сыграны. Все просто – игра за игрой, игра за игрой", – приводит слова Симеоне Marca.
Напомним, Атлетико опережает Реал на три очка, но имеет еще один матч в запасе.
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