"Матрасники" серьезно настроены продолжить сотрудничество с нынешним главным тренером, сообщает Marca.

Атлетико может досрочно вернуть Торрейру в Арсенал – хавбек разочаровал Симеоне всего за 3 месяца

По информации источника, Атлетико уже несколько недель работает над подготовкой нового соглашения для Диего. Также в клубе считают, что лучшего кандидата, чем Симеоне, на эту должность нет.

Заметим, аргентинский специалист тренирует "красно-белых" с 2012 года, а его действующий контракт рассчитан до лета 2022-го.

Атлетико сейчас лидирует в Примере. В Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала подопечные Симеоне будут противостоять Челси.

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