В рамках 15-го тура Ла Лиги Валенсия потерпела досадное поражение от Севильи, а Осасуна не смогла переиграть Эльче. Отчёт об этих и других матчах вторника читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020,21, 15-й тур

Валенсия – Севилья – 0:1

Гол: Сусо, 81

Эльче – Осасуна – 2:2

Голы: Фидель, 47, Карильйо, 78 – Р. Гарсия, 10, Брашанац, 64

Удаление: И. Перес, 90+3

Реал Сосьедад – Атлетико – начало в 20:45

Уэска – Леванте – начало в 20:45

Вальядолид – Барселона – начало в 23:00

Вильярреал – Атлетик – начало в 23:00

Валенсия открывала 15-й тур Ла Лиги домашним поединком против Севильи, пытаясь прервать 5-матчевую безвыигрышную серию. На выходных "летучие мыши" расписали ничью с Барселоной, а "рохибланкос" потеряли очки с Вальядолидом – то есть, шансы на победу у хозяев казались существенными. Впрочем, в равном матче лучшими футболистами оказались голкиперы.

Бензема – MVP Ла Лиги сезона 2019/20, Зидан стал лучшим тренером

Буну и Доменек тянули все, но на 81-й вратарь Валенсии не имел шансов – Сусо красивым ударом метров с 24-х отправил мяч в дальнюю девятку. 0:1. Этот гол оказался единственным. Севилья празднует победу.

Гораздо веселее сыграли Эльче и Осасуна. Памплонцы шли на последней позиции в таблице, поэтому мотивация у них била через край – как следствие, они открыли счёт уже на 10-й минуте усилиями Рубена Гарсии, которому удалось добежать на дальнюю штангу и замкнуть передачу Кальери. Эльче сравнял уже через минуту после начала второго тайма аналогичным образом – отличился Фидель.

Осасуна не сдавалась, на 64-й минуте красиво раскатав хозяев в контратаке 4-в-2 с ассистом Гарсии и голом Брашанаца. Впрочем, на 78-й минуте Карильо, который только вышел на поле, забил второй гол Эльче, пропустив прострел с левого фланга, поймав отскок от защитника и расстреляв ворота метров с десяти – 2:2. Осасуна пыталась вырвать победу, однако ничего, кроме второй жёлтой карточки Иньиго Переса за симуляцию, гости не получили. Ничья.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ