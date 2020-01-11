Симеоне рассказал о подготовке Атлетико к финалу Суперкубка Испании против Реала

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне оценил готовность своих игроков к финалу Суперкубка Испании против Реала.

"Лучшая часть нашей защитной игры в матче с Барселоной была в первом тайме, хотя мы сели очень глубоко. Во втором тайме мы защищались хуже, однако атаковали лучше.

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Мы очень хорошо знаем Реал. Они являются сильной командой с качественными игроками и тренером-победителем. Да, у них нет Бейла и Бензема, но они усилили другие линии, в запасе есть Винисиус и Родриго. Мы должны подумать, как испортить им гру. Моя энергия – это мои игроки. Когда я вижу их хорошую работу, то ничего не боюсь.

Ситуация Вальверде? Я со всем уважением отношусь к разным мнениям, но Вальверде – замечательный тренер. Он это доказал за годы своей работы", – приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, финальный матч Суперкубка Испании между Атлетико и Реалом состоится 12 января, начало в 20:00 по киевскому времени.

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