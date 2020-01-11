Сімеоне розповів про підготовку Атлетіко до фіналу Суперкубка Іспанії проти Реала

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне оцінив готовність своїх гравців до фіналу Суперкубка Іспанії проти Реала.

"Найкраща частина нашої захисної гри у матчі з Барселоною була в першому таймі, хоча ми сіли дуже глибоко. У другому таймі ми захищалися гірше, проте атакували краще.

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Ми дуже добре знаємо Реал. Вони є сильною командою з якісними гравцями і тренером-переможцем. Так, у них немає Бейла та Бензема, але вони підсилили інші лінії, в запасі є Вінісіус і Родріго. Ми повинні подумати, як зіпсувати їм гру. Моя енергія – це мої гравці. Коли я бачу їхню хорошу роботу, то нічого не боюся.

Ситуація Вальверде? Я з усією повагою ставлюся до різних думок, але Вальверде – чудовий тренер. Він це довів за роки своєї роботи", – наводить слова Сімеоне Marca.

Нагадаємо, фінальний матч Суперкубка Іспанії між Атлетіко та Реалом відбудеться 12 січня, початок о 20:00 за київським часом.

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