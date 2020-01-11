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Сімеоне розповів про підготовку Атлетіко до фіналу Суперкубка Іспанії проти Реала

14:46 345 Читать на русском
Сімеоне розповів про підготовку Атлетіко до фіналу Суперкубка Іспанії проти Реала
Дієго Сімеоне / Сайт Атлетіко

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне оцінив готовність своїх гравців до фіналу Суперкубка Іспанії проти Реала.

 

"Найкраща частина нашої захисної гри у матчі з Барселоною була в першому таймі, хоча ми сіли дуже глибоко. У другому таймі ми захищалися гірше, проте атакували краще.

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Ми дуже добре знаємо Реал. Вони є сильною командою з якісними гравцями і тренером-переможцем. Так, у них немає Бейла та Бензема, але вони підсилили інші лінії, в запасі є Вінісіус і Родріго. Ми повинні подумати, як зіпсувати їм гру. Моя енергія – це мої гравці. Коли я бачу їхню хорошу роботу, то нічого не боюся.

Ситуація Вальверде? Я з усією повагою ставлюся до різних думок, але Вальверде – чудовий тренер. Він це довів за роки своєї роботи", – наводить слова Сімеоне Marca.

Нагадаємо, фінальний матч Суперкубка Іспанії між Атлетіко та Реалом відбудеться 12 січня, початок о 20:00 за київським часом.

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Теги
Іспанія Атлетіко Атлетіко Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Суперкубок Іспанії Реал Мадрид - Атлетіко
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