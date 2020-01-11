Зидан поделился мыслями о проблемах Вальверде в Барселоне – тренер Реала ждал каталонцев в финале Суперкубка

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал о подготовке своей команды к финалу Суперкубка Испании против Атлетико, который ранее выбил Барселону.

"Ничего не изменилось, я счастлив сыграть еще в одном финале. Реал Мадрид живет такими матчами, и вот мы здесь. Я не скажу вам, как мы будем играть. Важна не только схема, но и то, что мы делаем, когда мяч у нас. у нас есть хорошие исполнители в команде, и это важно.

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Мы приняли изменения в формате турнира, и нам повезло, что мы смогли сыграть здесь. Это еще один титул, и мы хотим выиграть его. Я принимаю чужие мысли и желания, но я доволен тем, что я делаю в этой команде.

То, что переживает Вальверде, происходит со всеми тренерами. Это не изменится. Я думал, что Барселона готова победить в другом полуфинале, но Атлетико навязал хорошую борьбу. Все может случиться даже в последние минуты", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, битва за Суперкубок Испании между Атлетико и Реалом состоится 12 января, начало в 20:00 по киевскому времени.

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