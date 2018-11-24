Симеоне рассказал о будущем Облака в Атлетико

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне заверил, что клуб намерен сохранить своего основного вратаря Яна Облака.

"Мне известно, что клуб работает над тем, чтобы Ян остался. На этой неделе мы разговаривали с ним, он знает, что ему нужно.

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Ян в курсе, что он тоже необходим. В будущем он может и дальше быть ключевым игроком команды, как сейчас. Для этого нам нужно расти дальше", – цитирует Симеоне Goal.com.

Отметим, что недавно Облака признали лучшим в Ла Лиге 2017/18 на своей позиции по версии Marca. Словенский кипер выступает за "матрасников" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей в испанской Примере (6 – на "ноль").

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