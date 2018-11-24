toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - ЛЬВОВ ЛЕГАНЕС - АЛАВЕС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Симеоне рассказал о будущем Облака в Атлетико

09:22 31 Читати українською
Симеоне рассказал о будущем Облака в Атлетико
Диего Симеоне и Ян Облак / официальный сайт Ла Лиги

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне заверил, что клуб намерен сохранить своего основного вратаря Яна Облака.

"Мне известно, что клуб работает над тем, чтобы Ян остался. На этой неделе мы разговаривали с ним, он знает, что ему нужно.

"Чепуха и ложь", – Симеоне резко отреагировал на информацию о безумном контракте

Ян в курсе, что он тоже необходим. В будущем он может и дальше быть ключевым игроком команды, как сейчас. Для этого нам нужно расти дальше", – цитирует Симеоне Goal.com.

Отметим, что недавно Облака признали лучшим в Ла Лиге 2017/18 на своей позиции по версии Marca. Словенский кипер выступает за "матрасников" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей в испанской Примере (6 – на "ноль").

25 отставок за 3 месяца: почему Италия и Испания – самые опасные места для тренеров

Теги
Испания Диего Симеоне Диего Симеоне Ян Облак Ян Облак Атлетико Атлетико
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
0
мин
Карпаты
14:00
Десна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук