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Месси и Облак – лучшие в Ла Лиге 2017/18 по версии Marca

18:40 17 Читати українською
Месси и Облак – лучшие в Ла Лиге 2017/18 по версии Marca
Лионель Месси / твиттер Барселоны

Ведущее испанское издание Marca назвало лучших в Ла Лиге в сезоне 2017/18. Престижные награды, в частности, получили лидер Барселоны Лионель Месси и голкипер мадридского Атлетико Ян Облак.

Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании в сезоне 2017/18. Трофей Ди Стефано аргентинец получил на специальной гала-церемонии, которую Marca в этом году провела в Барселоне. Теперь у него в коллекции 6 таких наград.

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Кроме этого, лидер "блаугранас" завоевал и трофей Пичичи – приз лучшему бомбардиру Примеры. В прошлом сезоне лидер Барсы забил 34 мяча в 36-ти матчах. 31-летний Месси уже в пятый раз стал лучшим снайпером Ла Лиги.

Словенский кипер мадридского Атлетико Ян Облак в свою очередь завоевал трофей Саморы. Он уже в третий раз назван лучшим вратарем испанского первенства. В сезоне 2017/18 словенец, защищая ворота "матрасников", пропустил всего 22 мяча (37 матчей).

Еще одну награду – трофей Мигеля Муньоса – получил наставник Валенсии Марселино Гарсия Тораль. Его впервые признали лучшим тренером Ла Лиги.

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