Сімеоне розповів про майбутнє Облака в Атлетіко

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне запевнив, що клуб збирається зберегти свого основного воротаря Яна Облака.

"Мені відомо, що клуб працює над тим, щоб Ян залишився. Цього тижня ми розмовляли з ним, він знає, що йому потрібно.

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Ян у курсі, що він теж необхідний. У майбутньому він може й надалі бути ключовим гравцем команди, як є зараз. Для цього нам потрібно рости далі", – цитує Сімеоне Goal.com.

Відзначимо, що нещодавно Облака визнали найкращим у Ла Лізі 2017/18 на своїй позиції за версією Marca. Словенський кіпер виступає за "матрацників" із 2014 року. У нинішньому сезоні він провів 12 матчів в іспанській Прімері (6 – на "нуль").

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