Наставник сливочных накануне мадридского дерби признался, что хотел больше времени проводить с тренером Атлетико Диего Симеоне. Анчелотти считает, что они могли бы узнать друг друга.

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"Я хотел бы проводить с ним время, потому что он любит футбол, так же, как и я. Не думаю, что ему есть чему у меня поучиться, честно, но проводя время вместе мы можем узнать друг друга. Я хотел бы знать, например, как он готовится к завтрашней игре, после игры мы могли бы рассказать друг другу, как мы ее подготовили.

Он мне нравится как человек, он очень честен, когда анализирует игры. Он добился огромного успеха в команде, и, не забываем, большая часть его недавнего успеха связана с тем, что он сумел привить идентичность, менталитет команде", – цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, что мадридское дерби запланировано на 25 февраля. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.

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