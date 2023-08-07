Аргентинский форвард Алавеса Джулиано Симеоне сломал ногу в товарищеском матче против Бургоса, сообщает Marca.

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За 5 минут до завершения поединка Хосе Матос на правом фланге догнал Джулиано и грубо сфолил на нем. Младший сын Диего Симеоне оказался на газоне, а его левая нога вывернулась в другую сторону. Поединок был остановлен, а 20-летнего игрока с переломом ноги на карете скорой помощи прямо с поля увезли в больницу (под аплодисменты футболистов и болельщиков на трибунах).

Напомним, Джулиано принадлежит мадридскому Атлетико. Прошлый сезон он провел в аренде в Сарагосе (в Сегунде), а новую кампанию должен был начать в Примере, присоединившись на правах аренды к Алавесу.