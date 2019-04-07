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Симеоне о Косте: Игроки Барселоны делают то же самое, но их не удаляют

09:04 68 Читати українською
Симеоне о Косте: Игроки Барселоны делают то же самое, но их не удаляют
Симеоне и Диего Коста

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал поражение от Барселоны (2:0) в матче чемпионата Испании.

85’ Луис Суарес
87’ Лионель Месси
 
Диего Коста 29’
29’ Диего Коста
85’ Луис Суарес
87’ Лионель Месси

"Команда провела отличный матч, мы выполнили много работы. Несмотря на удаление, команда работала очень хорошо. Суарес открыл счет, когда времени оставалось не так много, отыграться было сложно.

Барселона на последних минутах вырвала победу над Атлетико

Я не разговаривал с Костой. Я спросил у судьи, насколько серьезна ситуация, потому что многие игроки Барселоны делают то же самое и их не удаляют. У нас 7 удалений в 11 матчах – это плохо", – поделился Симеоне на послематчевой пресс-конференции, передает AS.

Напомним, что Барселона в большинстве победила Атлетико (2: 0) и оторвалась от "матрасников" уже на 11 очков. Коста был удален с поля на 27-й минуте за споры с арбитром.

Теги
Испания Барселона - Атлетико Атлетико Атлетико Барселона Барселона Диего Коста Диего Коста Диего Симеоне Диего Симеоне
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