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Сімеоне про Косту: Гравці Барселони роблять те ж саме, але їх не вилучають

09:04 308 Читать на русском
Сімеоне про Косту: Гравці Барселони роблять те ж саме, але їх не вилучають
Сімеоне та Дієго Коста

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував поразку від Барселони (2:0) в матчі чемпіонату Іспанії.

85’ Луїс Суарес
87’ Ліонель Мессі
 
Дієго Коста 29’
29’ Дієго Коста
85’ Луїс Суарес
87’ Ліонель Мессі

"Команда провела відмінний матч, ми виконали багато роботи. Незважаючи на видалення, команда працювала дуже добре. Суарес відкрив рахунок, коли часу залишалося не так багато, відігратися було складно.

Барселона – Атлетіко – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Я не розмовляв з Дієго Костою. Я запитав у судді, наскільки серйозна ситуація, тому що багато гравців Барселони роблять те ж саме і їх не видаляють. У нас 7 вилучень в 11 матчах – це погано", – поділився Сімеоне на післяматчевій прес-конференції, передає AS.

Нагадаємо, що Барселона в більшості перемогла Атлетіко (2:0) і відірвалась від "матрацників" вже на 11 очок. Дієго Коста був вилучений з поля на 27-й хвилині за суперечки з арбітром.

Барселона на останніх хвилинах вирвала перемогу над Атлетіко

Теги
Іспанія Барселона Барселона Барселона - Атлетіко Атлетіко Атлетіко Дієго Коста Дієго Коста Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне
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