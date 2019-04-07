Сімеоне про Косту: Гравці Барселони роблять те ж саме, але їх не вилучають

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував поразку від Барселони (2:0) в матчі чемпіонату Іспанії.

"Команда провела відмінний матч, ми виконали багато роботи. Незважаючи на видалення, команда працювала дуже добре. Суарес відкрив рахунок, коли часу залишалося не так багато, відігратися було складно.

Барселона – Атлетіко – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Я не розмовляв з Дієго Костою. Я запитав у судді, наскільки серйозна ситуація, тому що багато гравців Барселони роблять те ж саме і їх не видаляють. У нас 7 вилучень в 11 матчах – це погано", – поділився Сімеоне на післяматчевій прес-конференції, передає AS.

Нагадаємо, що Барселона в більшості перемогла Атлетіко (2:0) і відірвалась від "матрацників" вже на 11 очок. Дієго Коста був вилучений з поля на 27-й хвилині за суперечки з арбітром.

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