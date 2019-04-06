Барселона на последних минутах вырвала победу над Атлетико

В рамках 31-го тура испанского чемпионата Барселона в большинстве дожала мадридский Атлетико благодаря голам Луиса Суареса и Лео Месси (2:0).

Первый тайм начался примерно так, как от него и ожидалось – Барселона активно работала с мячом, а Атлетико надёжно закрывался и контратаковал. Впрочем, первый момент пришеёл с позиционной атаки мадридцев на 9-й минуте, когда Коста замкнул подачу Фелипе Луиса ударом головой выше ворот.

Ответ Барсы не заставил себя долго ждать: Месси своевременной передачей вывел Альбу один на один с гокипером, но Жорди пробил в штангу. "Матрасники" сразу же выскочили в новую атаку, завершив её выстрелом Ариаса с правого края штрафной в спину Коутинью. На 20-й же минуте команды обменялись моментами: Суарес запорол комбинацию с Месси при контратаке 2-в-2, но сохранил мяч и пробил над воротами метров с 24-х, а Гризманн прорвался по правому флангу и выстрелил по центру – без проблем для тер Штегена.

Игра шла достаточно ровно, но Барса постепенно набирала обороты. Однажды Месси сбили прямо на линии штрафной, но Лео со стандарта пробил высоко. На 27-й же минуте Облак спас Атлетико, парируя удар Коутинью в левый угол после выхода один на один! Напряжение зависло над полем, но никто не думал, что оно выльется в удаление Диего Косты после мелкого фола – нападающий слишком агрессивно апеллировал к арбитру. Кроме того, во время споров на желтую карточку сели центрбэк Годин и центрахав Родриго, который за несколько минут ещё и начал хромать. Впрочем, последний остался на поле, а Диего Симеоне заменил Ариаса на Хименеса и перешёл на схему 4-3-2.

Получилось неплохо – Атлетико низко сел, закрыв большинство зон, а Барса хоть и доминировала, но редко обостряла. Лишь на 39-й минуте хозяева разорвали оборону соперника, но Суарес запорол выход один на один с Облаком неуместным пасом пяткой, позволив Годину перехватить мяч. Уже в компенсированное время подачу с фланга ударом головой замыкал Коутинью, но получилось совсем неостро.

После перерыва Барселона взялась за Атлетико по-серьёзному, прижав мадридцев к их воротам. На большую беду каталонцев, в рамке "матрасников" кураж поймал Облак. На 57-й и 60-й минутах Ян легко справился с ударами Месси из-за пределов штрафной, а на 60-й откровенно спас: Лео, будто на мотоцикле, обыграл половину команды соперника и вывел Суареса один на один, но уругваец не смог пробить чеха. На 64-й он вытащил удар Лео в дальнюю девятку, даже особо не прыгая, а на 70-й выполнил свой девятый сейв – Ян сначала парировал мощный выстрел Месси метров с 20-ти, а потом встал и успел принять добивание Малкома.

Атлетико не сдавался, а Диего Симеоне даже осмелился выпустить на поле Морату. За время атак Барсы можно было вспомнить разве что штрафной удар Гризманна точно в руки тер Штегену, но после того, как перфоманс Облака погасил атакующий порыв Барсы, гости выровняли матч. На 70-х мадридцы даже могли забить после замыкания фланговых подач в исполнении Родри и Хименеса, но мяч в обоих случаях пролетел над воротами. На 82-й же неплохо врывался в штрафную Сауль, но его выстрел с линии заблокировали. Казалось, план Симеоне сработает.

Впрочем, Атлетико не повезло с наличием у Барсы таких игроков, как Суарес и Месси. На 85-й минуте очередная атака хозяев завершилась неожиданным и очень красивым закрученым ударом Суареса в дальний правый угол – мяч пролетел под рукой Облака и оказался в сетке. Тут же "блаугранас" и добили соперника: Месси на 87-й ворвался в штрафную, красиво уложил на газон Година и Хименеса, после чего пробил пробил в противоход Облаку – 2:0! Это была победа.

Таким образом, Барса набрала 73 зачётных балла и продолжила лидировать в турнирной таблице. Разрыв между каталонцами и Атлетико, который идёт на второй позиции, теперь составляет 11 очков.