"Ожидал ли я, что не смогу продолжить выступления на Камп Ноу? Честно говоря, нет. Я вернулся в Барселону, чтобы готовиться к новому сезону после отдыха, который мне предоставил Куман. Я должен был подписать контракт и немедленно начать тренировки. Думал, что все уже согласовано и надо только мою подпись. Но когда я приехал, мне сказали, что это невозможно.

Они призвали меня найти другой клуб, ведь у Барсы не было достаточно ресурсов, чтобы продолжить сотрудничество со мной. Это изменило мои планы. Барселона выступила с заявлением, в котором говорилось, что мы не можем дальше вместе работать. С этого момента я начал думать, как и где мне продолжить играть.

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Да, мне пришлось искать новый клуб. Мне повезло, что несколько человек связались со мной. ПСЖ, который с самого начала относился ко мне очень хорошо, показал, что они действительно ценят и любят меня, готовы заботиться. Я благодарю их, ведь я сейчас счастлив.

У меня было больше предложений, но мы быстро нашли общий язык с ПСЖ. Все было согласовано практически за ночь. Меня убедили проект, игроки, которые в нем есть, качество... Все эти элементы способствовали тому, что мы заключили контракт.

Я сказал себе, что мне будет проще адаптироваться, если в раздевалке будут мои друзья. И я не ошибся, потому что адаптироваться было очень легко, здесь много игроков говорят на испанском", – цитирует Месси Mundo Deportivo со ссылкой на France Football.

Напомним, летом Лионель Месси был вынужден попрощаться с Барселоной и решил присоединиться к ПСЖ. Сейчас в активе аргентинца 1 гол (в Лиге чемпионов) в 5 поединках за французов.

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