"В первом тайме мы были не очень активны, обе команды создали немного моментов. Скорости в действиях не было. Во второй 45-минутке мы снова стали той командой, которой были в течение чемпионата. Мы создавали моменты, забить могли Лемар, Суарес...

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Я не ищу оправданий, тренеры должны искать решения. Во втором тайме нам это удалось. Чемпионаты всегда проходят одинаково в том смысле, что сложности в определенный момент неизбежны. Но это касается всех клубов. Тот, кто не опускает руки после неудач, достигает своей цели", – цитирует Симеоне Marca.

К слову, Атлетико продолжает лидировать в Ла Лиге, опережая Реал на 3 пункта и имея матч в запасе. Уже в ближайший вторник подопечные Симеоне встретятся с Челси в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

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