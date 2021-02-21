Хозяева с первых минут бросились на ворота Карденаса, но результативной оказалась одна из редких атак "лягушат". Кондогбия опрометчиво сыграл возле собственной штрафной, и Хосе Моралес с помощью рикошета пробил Облака.

Атлетико сенсационно проиграл Леванте, Валенсия в большинстве дожала Сельту с двумя голами в компенсированное время

Злой рок Атлетико продолжился после перерыва. В сумме "матрасники" нанесли 28 ударов (11 в створ) – все оказались напрасными. Под занавес встречи даже Облак побежал к чужим воротам, но нарвался на гол де Фрутоса с центра поля. 0:2 – команда Симеоне прервала беспроигрышную серию в родных стенах, которая длилась с декабря 2019 года.