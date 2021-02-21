"У першому таймі ми були не дуже активні, і обидві команди створили небагато моментів. Швидкості в діях не було. У другій 45-хвилинці ми знову стали тією командою, якою були протягом чемпіонату. Ми створювали моменти, забити могли Лемар, Суарес...

Гол з центра поля і завершення 14-місячної серії у відеоогляді матчу Атлетіко – Леванте – 0:2

Я не шукаю виправдань, тренери повинні шукати рішення. У другому таймі нам це вдалося. Чемпіонати завжди проходять однаково в тому сенсі, що складності в певний момент неминучі. Але це стосується всіх клубів. Той, хто не опускає руки після невдач, досягає своєї мети", – цитує Сімеоне Marca.

До слова, Атлетіко продовжує лідирувати в Ла Лізі, випереджаючи Реал на 3 пункти та маючи матч в запасі. Вже найближчого вівторка підопічні Сімеоне зустрінуться з Челсі в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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