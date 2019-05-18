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Силлессен заинтересовал Манчестер Юнайтед

18 мая 13:40 155 Читати українською
Силлессен заинтересовал Манчестер Юнайтед
Яспер Силлессен / EFE

Голкипер испанской Барселоны Яспер Силлессен может перебраться на Туманный Альбион, где в его услугах заинтересован Манчестер Юнайтед.

"Красные дьяволы" присоединились к гонке за нидерландским голкипером, сообщает Sport.es.

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Силлессен собирается покинуть Барселону летом, поскольку устал быть резервистом Марк-Андре тер Штегена. В услугах вратаря заинтересована лиссабонская Бенфика и уже предложила за него 15 млн евро. В то же время "блаугранас" стремятся выручить за 30-летнего нидерландца 25-30 млн.

Кроме того, лиссабонцы, очевидно, не смогут удовлетворить финансовые аппетиты Силлессена. Все это делает МЮ одним из фаворитов на подписание запасного голкипера Барселоны при условии, что команду покинет Давид Де Хеа.

В нынешнем сезоне Яспер Силлессен провел лишь 9 матчей во всех турнирах.

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