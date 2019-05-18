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Сіллессен зацікавив Манчестер Юнайтед

18 травня 13:40 234 Читать на русском
Сіллессен зацікавив Манчестер Юнайтед
Яспер Сіллессен / EFE

Голкіпер іспанської Барселони Яспер Сіллессен може перебратися на Туманний Альбіон, де ним цікавиться Манчестер Юнайтед.

"Червоні дияволи" приєдналися до гонки за нідерландським кіпером, повідомляє Sport.es.

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Сіллессен збирається покинути Барселону влітку, оскільки втомився бути резервістом Марка-Андре тер Штегена. У послугах воротаря зацікавлена лісабонська Бенфіка та вже запропонувала за нього 15 млн євро. Натомість "блаугранас" прагнуть виручити за 30-річного нідерландця 25-30 млн.

Крім того, лісабонці, вочевидь, не зможуть задовольнити фінансові апетити Сіллессена. Це все робить МЮ одним із фаворитів на підписання запасного голкіпера Барселони за умови, що команду покине Давід Де Хеа.

У нинішньому сезоні Яспер Сіллессен провів лише 9 матчів у всіх турнірах.

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