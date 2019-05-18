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Игроки Барселоны высказались против трансфера Гризманна, – Sport.es

18 мая 13:14 348 Читати українською
Игроки Барселоны высказались против трансфера Гризманна, – Sport.es
Антуан Гризманн / EFE

Трансфер нападающего Антуана Гризманна в Барселону может сорваться из-за позиции игроков "блаугранас".

Раздевалка каталонского клуба выступила против перехода французского форварда Атлетико, уверяет Sport.es.

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По информации издания, игроки Барсы дали понять руководству клуба, что не рады потенциальному подписанию Гризманна. Главной причиной негативного отношения к 28-летнему нападающему является прошлогодняя история с его сорванным трансфером, из которой чемпион мира сделал шоу. На Камп Ноу это считают неуважением.

Кроме того, лидер команды Лионель Месси якобы опроверг информацию о своем разговоре с Гризманном с приглашением в Барселону. Ведущие игроки "блаугранас" считают, что каталонскому клубу не подходят ни игровые, ни человеческие качества француза.

Напомним, что ранее против трансфера Гризманна выступил бывший президент Барсы Жоан Лапорта. Также против перехода выступают болельщики клуба.

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