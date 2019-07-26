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Месси с детьми сыграл против своей собаки – эффектное видео победы пса

19:51 18 Читати українською
Месси с детьми сыграл против своей собаки – эффектное видео победы пса
Месси и Халк / Фото из соцсетей

Похоже, в доме форварда Барселоны Лионеля Месси даже домашние любимцы равняются на хозяина.

Лионель Месси решил поддерживать форму в межсезонье с помощью своих детей и собаки.

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Все действующие лица перепасовывались между собой, а огромная собака по кличке Халк пытался отобрать мяч.

Несмотря на свои габариты, Халку все-таки вдолось отобрать мяч у звездного форварда и его потомков.

Вашему вниманию видео фиаско Лионеля Месси.

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