Месси с детьми сыграл против своей собаки – эффектное видео победы пса

Похоже, в доме форварда Барселоны Лионеля Месси даже домашние любимцы равняются на хозяина.
Лионель Месси решил поддерживать форму в межсезонье с помощью своих детей и собаки.
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Все действующие лица перепасовывались между собой, а огромная собака по кличке Халк пытался отобрать мяч.
Несмотря на свои габариты, Халку все-таки вдолось отобрать мяч у звездного форварда и его потомков.
Вашему вниманию видео фиаско Лионеля Месси.
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