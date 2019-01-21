Силас: Готовы к тяжелой работе на сборах

Хавбек луганской Зари Силас поделился впечатлениями от возвращения к тренировкам.

"В отпуске все мы работали не так часто, как делаем это в ходе чемпионата, поэтому надо заново набирать кондиции. Втягивающий сбор прошел хорошо. Начинаем постепенно добавлять и готовы к тяжелой работе на сборах. Если в Запорожье мы тренировались преимущественно без мяча, то в Турции начнется серьезная работа именно с мячами.

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Адаптироваться очень непросто. Еще неделю назад я ходил в шортах и ​​футболке при температуре +40, а в Запорожье был минус. Серьезный перепад. Но что поделаешь, такая у нас непростая профессия.

С Тайсоном мы друзья, живем в одном городе. Некоторое время тренировались вместе и играли в пляжный футбол", – цитирует Силаса официальный сайт Зари.

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