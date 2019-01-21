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Зоря проведе на зборі 4 спаринги

10:33 51 Читать на русском
Зоря проведе на зборі 4 спаринги
Зоря проведе на зборі 4 спаринги

Луганська Зоря визначилися із суперниками, з якими зіграє під час першого збору.

Стали відомі суперники Зорі на першому турецькому зборі, повідомляє офіційний сайт луганців.

Зоря вирушила на збір без Сватка та Гордієнка, але з новачками

Почне команда Вернидуба із зустрічі з латвійська Лієпая, матч відбудеться 24 січня. 27 сiчня Зоря зустрінеться з сербським Вождовацом.

Третій суперник луганців – сербський Пролетер, зустріч відбудеться 30 січня. Заключним суперником Зорі на першому зборі стане польський Пяст, гра відбудеться 2 лютого.

Володарі Кубка УЄФА та українські збірники – команда гравців УПЛ, які влітку 2019-го можуть стати вільними агентами

Теги
Зимові збори Зоря Зоря Вождовац Вождовац Лієпая Лієпая
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