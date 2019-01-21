Сілас: Готові до важкої роботи на зборах

Хавбек луганської Зорі Сілас поділився враженнями від повернення до тренувань.

"У відпустці всі ми працювали не так часто, як робимо це в ході чемпіонату, тому треба заново набирати кондиції. Втягуючий збір пройшов добре. Починаємо поступово додавати і готові до важкої роботи на зборах. Якщо в Запоріжжі ми тренувалися, переважно, без м'яча, то в Туреччині почнеться серйозна робота саме з м'ячами.

Зоря проведе на зборі 4 спаринги

Адаптовуватися дуже непросто. Ще тиждень тому я ходив в шортах і футболці при температурі +40, а в Запоріжжі був мінус. Серйозний перепад. Але що поробиш, така у нас непроста професія.

З Тайсоном ми друзі, живемо в одному місті. Деякий час тренувалися разом і грали в пляжний футбол", – цитує Сіласа офіційний сайт Зорі.

Зоря вирушила на збір без Сватка та Гордієнка, але з новачками