Зоря вирушила на збір без Сватка та Гордієнка, але з новачками

Луганська Зоря вирушила на свій перший збір до Туреччини.

Головний тренер луганців Юрій Вернидуб взяв на перший етап підготовки наступних футболістів:

Воротарі: Луїс Феліпе, Заур Махарадзе, Олег Чуваєв, Дмитро Мацапура.

Захисники: Олександр Тимчик, Богдан Михайліченко, В'ячеслав Чечер, Микита Каменюка, Віталій Вернидуб, Максим Білий, Тимофій Сухар, Дмитро Литвин.

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Півзахисники: Олександр Караваєв, Сілас, Максим Луньов, Богдан Лєднєв, Леван Арвеладзе, Владислав Кабан, Артем Громов, Дмитро Хомченовський, Євген Чеберко, Неманья Івановіч, Владислав Кочергін, Максим Казаков, Ігор Загоруйко.

Нападники: Пилип Будківський, Рафаель, Леонардо, Сергій Майборода

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Зауважимо, що на перший збір не полетіли Олександр Сваток, Василь Прийма та Артем Гордієнко. Натомість склад поповнився новачками, серед яких Неманья Івановіч, Максим Білий та Пилип Будківський.