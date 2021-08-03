"Буду искать команду. Агента у меня нет. Но пока жду ответа от одного из клубов. Если с ним все получится, то меня еще успеют дозаявить.

Перемога разорвала контракт с защитником из-за регулярного употребления алкоголя – официальное заявление клуба

Могла ли прошлогодняя "питерская" история испортить карьеру в Украине и повлиять на фарт? Все может быть. Ничего нельзя исключать", – поделился Сикорский в комментарии meta-ratings.

Отметим, что Перемога объявила об уходе двух игроков – Слинкина и Сикорского. С первым попрощались в одностороннем порядке из-за нарушения спортивного режима и регулярное употребление алкоголя. Сикорский же покинул уже пятый клуб после того, как в январе 2020 году в своем Instagram поделился фотографиями визита в Россию.

Як перехитрити УЄФА, уникнути 3-матчевої дискваліфікації і зіграти на Мундіалі: унікальний випадок в історії футболу