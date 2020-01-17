Агробизнес разорвал контракт с игроком, который хвастался поездкой в Россию – клуб на прощание потроллил "туриста"

Агробизнес решил не терпеть поведение форварда Игоря Сикорского, который захотел оценить культурные прелести страны-агрессора.

Клуб из Волочиска на своем официальном сайте объявил о разрыве контракта с 31-летним игроком в одностороннем порядке.

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"Досадно, но сегодня футбол – это политика. Когда в Украине война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят Героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это ее не касается.

Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющим в Украине мирную жизнь.

В это время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли.

ФК Агробизнес считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба.

Футбольный клуб Агробизнес в одностороннем порядке разрывает контракт с Игорем Сикорским в связи с нарушением пункта 3.1.7 раздела 3:

"Раздел 3. Права и обязанности сторон

...

3.1.7. ... всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа Клуба и команды, не допускать действий, наносящих ущерб их репутации", – говорится в официальном заявлении Агробизнеса.

Отметим тонкий прощальный троллинг со стороны клуба в адрес "туриста". В одной из своих фотографий в Instagram Сикорский утвердительно написал "Да, конечно я играю за Агро", но впоследствии его спустили с небес на землю: "Нет, Игорь, уже не играешь".

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