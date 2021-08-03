"Буду шукати команду. Агента у мене немає. Але наразі чекаю відповіді від одного з клубів. Якщо з ним все вийде, то мене ще встигнуть дозаявити.

Перемога розірвала контракт з оборонцем через регулярне вживання алкоголю – офіційна заява клубу

Чи могла торішня "пітерська" історія зіпсувати кар'єру в Україні і вплинути на фарт? Все може бути. Нічого не можна виключати", – поділився Сікорський у коментарі meta-ratings.

Зазначимо, що Перемога оголосила про відхід двох гравців – Слінкіна та Сікорського. З першим попрощались в односторонньому порядку через порушення спортивного режиму та регулярне вживання алкоголю. Сікорський же покинув вже п'ятий клуб після того, як у січні 2020 року в своєму Instagram поділився світлинами візиту до Росії.

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