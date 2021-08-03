"Из-за постоянных нарушений спортивного режима и регулярного употребления алкоголя, в результате чего игрок был в плохой физической форме и даже не появлялся на тренировку, Перемога в одностороннем порядке разрывает контракт с Андреем Слинкиным. Желать этому "футболисту" удачной дальнейшей карьеры не будем и не рекомендуем другим командам привлекать его в свой состав.

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И на будущее хотели бы предупредить всех, кто сейчас носит или в будущем оденет футболку с эмблемой днепровской Перемогы: ни один футболист, несмотря на все свои прошлые регалии и статусность, не может ставить себя выше за клуб. Каждый матч во Второй лиге – это битва, где нужно выкладываться с первой до последней секунды. ФК Перемога платит высокие гонорары своим футболистам, но наш клуб не будет местом легкой наживы для тех, кто собирается "отбывать номер" на футбольном поле! Верим в Перемогу", – написала пресс-служба клуба в Instagram.

Напомним, защитник начинал свою карьеру в Черноморце, а за основу сыграл 60 поединков. Слинкин поиграл в Украине за Десну, Сумы и Николаев, а также в Австрии, Словении и Молдове. До Перемогы Андрей присоединился только летом.

Интересно, что накануне коллектив официально покинул еще и Игорь Сикорский. По информации UA-Футбол, уход центрального форварда был спровоцирован тем, что его поймали в ночном клубе в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним якобы находился и вышеупомянутый Слинкин.

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