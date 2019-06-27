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Сикан: Теперь на сборах Шахтера мне легче работать, чем под руководством Фонсеки

12:22 81 Читати українською
Сикан: Теперь на сборах Шахтера мне легче работать, чем под руководством Фонсеки
Даниил Сикан / фото ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Даниил Сикан поделился впечатлениями после товарищеского матча против Лудогорца (3:0).

"Очень рад, что забил, спасибо всей команде. Было трудно играть из-за солнца и жары, но мы справились. Я забил мяч, долго об этом мечтал, поэтому доволен своим выступлением.

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На этом сборе мне немного легче играть, чем на первом сборе под руководством Паулу Фонсеки, потому что потом я перешел в Мариуполь и немного набрался опыта. Сейчас я уже более сдружился с ребятами из первой команды – все меня поддерживали", – цитирует Сикана пресс-служба Шахтера.

Напомним, сикан перешел в Шахтер из Карпат во время зимнего трансферного окна, но вторую половину чемпионата Украины провел в составе Мариуполя, за который сыграл 6 матчей в УПЛ, не отметившись результативными действиями.

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