Шахтер разгромил Лудогорец в дебютном матче Каштру – быстрый гол, ассисты Мораеса и результативный чемпион мира

Шахтер уверенно разбил Лудогорец (3:0) в первом контрольном поединке для нового главного тренера "горняков" Луиша Каштру. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 26 июня 2019

Шахтер – Лудогорец – 3:0

Голы: Тете, 3, Патрик, 29, Сикан, 71

Матч Шахтер – Лудогорец стартовал в 18:15 по киевскому времени. Это был дебютный экзамен для Луиша Каштру, который заменил Паулу Фонсеку на посту главного тренера "горняков". Игра стала частью сборов в Германии, которыми действующие чемпионы Украины начали подготовку к новому сезону. Трансляция матча онлайн проходила на канале "Футбол 2", а также официальном сайте донецкого клуба.

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Первый гол Шахтера под руководством Каштру забил Тете. На 3-й минуте бразильцы разогнали быструю атаку в касание слева направо, в конце которой Мораес вывел на удар правого вингера "горняков" – тот и прошил вратаря Лудогорца без особых проблем.

Дивіться, як Тете відкрив рахунок у матчі #ШахтарЛудогорець і забив перший гол на чолі з Луїшем Каштру!



Пряма трансляція гри: https://t.co/VQxurpRNsW. pic.twitter.com/GJjnand8Ce — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) 26 червня 2019 р.

Стоит отметить, что новый тренер едва уместился в лимит легионеров, действующий в УПЛ. На поле в основе вышли только 4 украинца: юный вратарь Трубин, защитник сборной Украины Кривцов, опорник Пихаленок, вернувшийся из аренды в Мариуполе, и натурализованный форвард Мораес.

Последний едва не сделал еще один гол, накрутив трех защитников, но голкипер его опередил. Не беда, Жуниор помог отличиться Алану Патрику. Это было красиво – быстрые стеночки в касание и финальный удар мимо вратаря.

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Пряма трансляція гри: https://t.co/VQxurpRNsW. pic.twitter.com/PthUKLgXyj — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) 26 червня 2019 р.

Болгары ответили несколькими неточными и заблокированными попытками забить. Еще до 30-й минуты более молодые Бондарь и Матвиенко заменили Хочолаву и Кривцова в центре защиты. Сиприано, который переквалифицировался в некоего Зинченко в Сити, неожиданно оказался в центре перед штрафной – классный дальний удар потянул кипер Лудогорца.

Пятов заменил в перерыве Трубина, а Хочолава с Кривцовым – молодую пару центрбеков, вернувшись на поле – оригинальный ход от Каштру. Болгары снова выполнили несколько неудачных попыток ударов издалека. а большего "горняки" им и не позволяли. Серия замен произошла после 60-й минуты. Состав Шахтера в это время: Пятов – Бутко, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Коваленко – Соломон, Марлос, Тайсон – Сикан.

Исмаили тут же прорвался по левому флангу, но пробил мимо ворот. Марлос, который неожиданно вышел в центр поля под нападающими, разогнал классную атаку, Тайсон не менее красиво продлил на Соломона, а Манор слишком долго готовил удар. Бондарь и Матвиенко также во второй раз вышли на поле. Сикан забил дебютный гол за Шахтер, метров с 11 блестяще сыграв на добивании. Соломон и Марлос вдвоем едва не уничтожили весь Лудогорец, но забить четвертый не получилось.

Чемпион мира U-20 в составе сборной Украины забил и второй, замкнув прострел на пустые ворота, но перед тем у партнера Сикана зафиксировали офсайд. Степаненко, похоже, почувствовал некоторый дискомфорт и с расстроенным лицом сошел с поля, уступив место Танковскому, который также вернулся из Мариуполя. Кешеру забил, замкнув прострел с правого фланга, но судьи не позволили Лудогорцу уменьшить крупное преимущество – офсайд.