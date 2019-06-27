Сікан: Тепер на зборах Шахтаря мені легше працювати, ніж під керівництвом Фонсеки

Нападник Шахтаря Данило Сікан поділився враженнями після товариського матчу проти Лудогорця (3:0).

"Дуже радий, що забив, спасибі всій команді. Було важко грати через сонце і спеку, але ми впоралися. Я забив м'яч, довго про це мріяв, тому задоволений своїм виступом.

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На цьому зборі мені трохи легше грати, ніж на перших зборах під керівництвом Паулу Фонсеки, тому що потім я перейшов в Маріуполь і трохи набрався досвіду. Зараз я вже більше здружився з хлопцями з першої команди – всі мене підтримували", – цитує Сікана прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, Сікан перейшов у Шахтар із Карпат під час зимового трансферного вікна, але другу половину чемпіонату України провів у складі Маріуполя, за який зіграв 6 матчів в УПЛ, не відзначившись результативними діями.

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