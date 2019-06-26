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Шахтер – Лудогорец – 3:0 – видео голов и обзор матча

26 июня 23:20 81 Читати українською
Шахтер – Лудогорец – 3:0 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Лудогорец / ФК Шахтер

Шахтер победил Лудогорец в контрольном поединке. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Лудогорец.

Товарищеские матчи
Шахтер
3
3 : 0
0
Лудогорец
18:00 26:06:2019
завершено
 

Товарищеский матч

Шахтер – Лудогорец – 3:0

Голы: Тете, 3, Патрик, 29, Сикан, 71

Шахтер – Лудогорец: Сикан, Мораес и Ко украшают дебют Каштру, неожиданные ходы и мастер-класс для Реброва

Донецкий Шахтер в первом матче Луиша Каштру встретился с чемпионом Болгарии Лудогорцем. Уже в дебюте встречи Тете открыл счет, а через 26 минут Алан Патрик удвоил преимущество "горняков". После перерыва свой дебютный гол за донецкую команду забил Даниил Сикан.

Стоит отметить, что Лудогорец является соперником Ференцвароша Сергея Реброва в 1 раунде квалификации Лиги чемпионов.

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