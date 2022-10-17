"Для нас Классическое закончилось радостью, мы победили. Спасибо команде за то, что отдавались на поле на все 100%. Победу, думаю, заслужили.

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Как прокомментирую эпизод с Забарным? Спорное решение, арбитр решил дать красную карточку. Это пошло нам на пользу, мы добились положительного результата.

Обидно ли, что меня лишили возможности выйти 1 на 1 и забить? Я даже не могу сказать... Конечно, немного сбивает, потому что мог быть чистый выход, чтобы забить еще один гол. Но красная карточка помогла нам в игре, мы начали больше контролировать мяч.

Забивать – это моя работа. Работа нападающего – быть в штрафной и ждать своего момента. То, что они остались в меньшинстве, сыграло свою роль. Мы хорошо действовали в атаке, пас за спину на Мудрика, мы знаем о его скорости, воспользовались этим.

В раздевалке после матча просто все радовались и наслаждались победой. К нам заходил герой "Азовстали" Михаил Дианов. Эта тема для всех важна. Для нас это была мотивация. Видим, кто на самом деле герой нашей страны и на кого нужно равняться. Не только нам, но и молодому поколению. Спасибо всем, кто там был и кто сейчас там находится", – сказал Сикан в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, Шахтер одолел Динамо со счетом 3:1 – Сикан точным ударом поставил точку в матче на 74-й минуте.

Шахтер – Динамо: триумф Йовичевича в Классическом, Мудрик показательно наказывает Киев, падение Луческу продолжается