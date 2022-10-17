"Для нас Класичне закінчилося радістю, ми перемогли. Дякую команді за те, що віддавалися на полі на всі 100%. Перемогу, думаю, заслужили.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Як прокоментую епізод з Забарним? Суперечливе рішення, арбітр вирішив дати червону картку. Це пішло нам на користь, ми досягли позитивного результату.

Чи прикро, що мене позбавили можливості вийти 1 на 1 та забити? Я навіть не можу сказати... Звісно, трохи збиває, бо міг бути чистий вихід віч-на-віч, щоб забити ще один гол. Але червона картка дуже допомогла нам у грі, ми почали більше контролювати м’яч.

Забивати – це моя робота. Робота нападника – бути у карному майданчику та чекати свого моменту. Те, що вони залишилися в меншості, зіграло свою роль. Ми добре діяли в атаці, пас за спину на Мудрика, ми знаємо про його швидкість, скористалися цим.

У роздягальні після матчу просто всі раділи та насолоджувалися перемогою. До нас заходив герой "Азовсталі" Михайло Діанов. Це тема для всіх важлива. Для нас це була мотивація. Бачимо, хто насправді герой нашої країни та на кого потрібно рівнятися. Не тільки нам, а й молодому поколінню. Дякую усім, хто там був, та хто зараз там перебуває", – сказав Сікан у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Шахтар здолав Динамо з рахунком 3:1 – Сікан влучним ударом поставив крапку у матчі на 74-й хвилині.

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