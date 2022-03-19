"В моем районе живут капитаны киевского Динамо и донецкого Шахтера. Я их сегодня видел, даже спрошу, перейдут ли они в Волунтари, чтобы протянуть нам руку помощи.

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Честно говоря, после каждой тренировки и матча я сразу открываю телефон и смотрю, достигнуто ли что-нибудь в переговорах о мире. Мы очень близки ко всему этому, особенно мои родители в Молдове. Все переживают, я всем сердцем надеюсь, что это закончится как можно быстрее, чтобы невинные люди не умирали", – приводит слова Армаша GSP.

Напомним, Сидорчук и Пятов смогли законно перейти границы Украины, воспользовавшись исключением для мужчин, у которых трое или более детей.

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