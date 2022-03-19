"Война застала нас в Голосеевском районе Киева – мы живем недалеко от аэропорта Жуляны. 23 февраля, как всегда, уложили спать детей и заснули сами. А проснулись около пяти часов утра от первого взрыва как раз в районе Жулян. В комнату забежала старшая дочь и со слезами на глазах сказала, что началась война.

Звезды сборной Украины создали фонд гуманитарной и военной помощи

Это, без преувеличения, был худший день в нашей жизни. Кроме того, моя жена находится на девятом месяце беременности, ей осталось полторы-две недели до родов. Первые восемь дней мы находились в Киеве. Из них три дня жили на паркинге, потом переехали за город, а уже оттуда выехали за границу. Когда начали бомбить роддома и медицинские учреждения, оставаться стало слишком опасно. Появилась возможность уехать – и я вывез семью за границу.

Украинцам, бойцам ВСУ, Теробороне и другим можно сказать лишь слова благодарности и оказывать поддержку. Это те люди, которые каждый день и ежеминутно рискуют своей жизнью. Мы для них должны быть опорой в тылу. Будем продолжать им помогать, чем сможем, находясь на расстоянии.

К сожалению, многие спортсмены молчат. Хотелось бы сказать, что во время войны нельзя сохранять нейтралитет. Украинские футболисты против войны и России. Эту войну нужно как можно быстрее заканчивать", – сказал Сидорчук в эфире национального телемарафона.

Напомним, накануне Сергей вместе с Тарасом Степаненко, Николаем Матвиенко, Николаем Шапаренко и Сергеем Кривцовым создали фонд гуманитарной и военной помощи украинцам.

Россия напала на Украину: патовая ситуация экс-наставника нашей сборной, исчез игрок Мариуполя (LIVE)