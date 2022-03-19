"У моєму районі живуть капітани київського Динамо та донецького Шахтаря. Я їх сьогодні бачив, навіть спитаю, чи перейдуть вони у Волунтарі, щоб простягнути нам руку допомоги.

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Чесно кажучи, після кожного тренування та матчу я відразу відкриваю телефон та дивлюся, чи досягнуто щось у переговорах про мир. Ми дуже близько до цього всього, особливо мої батьки у Молдові. Всі переживають, я всім серцем сподіваюся, що це закінчиться якнайшвидше, щоб невинні люди не помирали", – наводить слова Армаша GSP.

Нагадаємо, Сидорчук і Пятов змогли законно перейти кордони України, скориставшись винятком для чоловіків, які мають троє або більше дітей.

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