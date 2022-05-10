"Це мій перший досвід виступу українською мовою, тому пробачте, якщо будуть зупинки чи ще щось. Завтрашній матч – перш за все підготовка до Шотландії, тому він все ж більше підготовчий, ніж виставковий. Втім, не забуваймо, що зараз коїться в Україні. Буквально кілька годин тому я побачив світлини наших поранених військових з "Азовсталі". Сказати, що це всього підготовчий матч, у мене не виходить. Це буде ще одна спроба привернути увагу до тієї ситуації, яка зараз в Україні.

Емоції від виклику до національної збірної завжди позитивні. Я писав пост, згадуючи, що для кожного хлопчика це мрія з 6-7 років. Це завжди приємні почуття. Що тренер говорить на тренуваннях? Якщо Васильович (Петраков – прим. Футбол 24) продовжить тут так, як на тренуваннях, то почнеться справжній стендап (сміється).

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Якщо говорити про життя нашої команди, то ми ще не в найгірших умовах, якщо згадати те, що відбувається в нашій країні. Особливо на сході, в Одесі ви теж все бачили. Ми цього всьо не відчуваємо. На початку війни всі це відчули, але зараз це не те. Ми не дискутуємо, у всіх приблизно однакове на душі, в голові й на словах. Це не та пропаганда, яка йде з "іншого боку". Ми живемо на цій землі і все бачимо наживо, а не по телевізору. Тут не може бути дискусій, у всіх одна спільна думка.

Усі хлопці розуміють, який тягар на них лежить перед матчем проти Шотландії. Напевно, це може бути для всіх жителів України друга добра новина після ленд-лізу, який щойно підписали США. Усі ми живемо цією грою і сподіваємось, що все вийде", – резюмував Сидорчук на прес-конференції.

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